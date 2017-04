UFSCar oferece pós-graduação em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica

Especialistas afirmam que a inovação é cada vez mais necessária para que as empresas se desenvolvam com velocidade e capacidade de competição no mercado. Companhias de diversas áreas, como Netflix, Uber, Spotify e Airbnb, são alguns exemplos do sucesso da inovação tecnológica e de que é possível sempre ir além na oferta de produtos e serviços. Com o objetivo de capacitar profissionais para a gestão das inovações dentro das empresas ou mesmo para iniciar uma startup, estão abertas as inscrições do curso de especialização em Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica (MBA GEITec) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A pós-graduação aborda melhorias práticas, estimula uma visão crítica sobre a temática e qualifica os estudantes a liderarem projetos.

A partir de um método pedagógico que equilibra aulas teóricas e práticas, atividades individuais e em grupo, o curso aborda os temas ligados à inovação, capacitando o aluno a lidar com os desafios das empresas contemporâneas. Ao longo do curso, os pós-graduandos trabalham na resolução de problemas reais relacionados às questões que preocupam a indústria brasileira como a globalização, crises econômicas e transformações no mercado de trabalho. A grade curricular inclui também disciplinas como "Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios", "Liderança e Relação Interpessoal", "Inteligência Competitiva" e "Sustentabilidade", dentre outras.

O corpo docente é formado por professores da própria UFSCar, da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), além de executivos, gestores e empreendedores que vivenciam a inovação diariamente. A especialização conta com uma plataforma de inovação e aprendizagem a distância e salas de aulas preparadas para inspirar novas ideias. Trata-se de uma experiência de aprendizado baseada na criatividade e na imersão em biomimética, que busca na natureza soluções inovadoras e sustentáveis para os negócios, tomando emprestado do ambiente natural seus modelos, receitas e estratégias.

O curso é destinado às pessoas que já ocupam ou estejam se preparando para ocupar funções relacionadas à gestão da inovação em empresas, organizações públicas, privadas ou do terceiro setor ou àquelas que trabalham ou pretendam trabalhar em negócio próprio de base tecnológica. Os interessados em participar, que já devem ser graduados, podem se inscrever por meio do site www.geitec.com.br. O MBA GEITec tem duração de 24 meses, com as aulas presenciais ocorrendo quinzenalmente, aos sábados, no Complexo de Inovação, localizado a 12 km do Campus Sorocaba da UFSCar. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou telefone (15) 3229-6003.

