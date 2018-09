UFRJ discute com Corpo de Bombeiros regularizar prédios históricos 

Uma comitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) discutiu hoje (24) com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, coronel Roberto Robadey Jr., a regularização das edificações históricas pertencentes à instituição.

Durante o encontro, o reitor da UFRJ, Roberto Leher, expôs questões relacionadas à segurança contra incêndio e pânico dos imóveis. O coronel propôs um Termo de Cooperação Técnica nos moldes do documento assinado com o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) na semana passada.

A finalidade da parceria não é isentar as edificações do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros previsto na legislação vigente, mas auxiliar na confecção de projetos de segurança e propor atividades de prevenção. O reitor se comprometeu a apresentar um projeto com as necessidades das edificações para ser avaliado pela corporação.

“O Corpo de Bombeiros está à disposição de qualquer representante de edificações tendo em vista a regularização dos imóveis no que diz respeito à segurança contra incêndio e pânico. Com a UFRJ não seria diferente. Fico feliz que o reitor tenha nos procurado. Nosso objetivo é sempre colaborar para que tragédias possam ser evitadas. Precisamos valorizar e disseminar a cultura da prevenção”, disse o coronel Robadey.

O encontro tratou, ainda, da cooperação acadêmica entre as duas instituições. O coronel retomou a discussão sobre a cessão de um espaço da UFRJ, na Ilha do Fundão, para a instalação do Instituto Tecnológico de Defesa Civil, conforme previsto há alguns anos. A questão ficou de ser reavaliada pela universidade em conjunto com a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.