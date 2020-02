UFMS recebe inscrições para interessados em ministrar aulas no cursinho da entidade

As atividades serão desenvolvidas em 20 horas semanais - Arquivo

As inscrições para interessados em ministrar disciplinas no Cursinho UFMS, em Campo Grande, estão abertas e vão até 24 de fevereiro. Ao todo, são 15 vagas para diversas disciplinas e uma para assistente na área pedagógica, na Cidade Universitária.

Acadêmicos de graduação poderão se candidatar a bolsas de extensão e técnicos-administrativos com nível superior poderão atuar como voluntários. Para se inscrever é preciso preencher o formulário neste link e, após o preenchimento, enviar o histórico escolar para o e-mail proenem@ufms.br.

A seleção será composta pela análise do histórico e entrevista presencial, com previsão de realização a partir de 28 de fevereiro. As bolsas de extensão terão valor mensal de R$ 400 com vigência prevista de março a outubro de 2020. As atividades serão desenvolvidas em 20 horas semanais.