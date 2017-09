UFMS recebe até dia 28 inscrição de concurso para contratação de professor titular

A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrição aberta em concurso público para contratação de Professor Titular para atuar no Campus de Campo Grande.

A oportunidade é para a área de Biotecnologia, na qual o profissional deverá exercer jornada em Dedicação Exclusiva, de forma que a remuneração do mesmo varia de R$ 7.404,20 a R$ 18.895,71 ao mês caso haja titulação. O docente também fará jus ao benefício de R$ 458,00 mensais referente à auxílio-alimentação.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.concursos.ufms.br até 28 de setembro de 2017.

Veja Também

Comentários