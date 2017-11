UFMS realiza primeira edição do Integra UFMS

Universidade Federal de MS - Reprodução

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realiza até o dia 11 de novembro a primeira edição do Integra UFMS, com a proposta de ampliar as discussões na área da ciência, tecnologia e inovação por meio da integração de movimentos e programas de pesquisa e extensão. Serão seis dias de evento com programação extensa de oficinas, mesas-redondas, rodas de conversa, palestras, visitas técnicas em laboratórios e apresentação de projetos.

O encontro, como o próprio nome remete, promove a integração de todas as áreas que compõem as atividades-fim da Universidade: o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e a Inovação, além da integração com o Ensino Médio, de modo a potencializar a educação, a ciência e a tecnologia na transformação dos alunos e da sociedade.

O evento é organizado pelo Prof. Ivo Leite e promove a interação entre vários movimentos: a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETEC-MS), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Programa de Educação Tutorial (PET), Extensão Universitária (ENEX) e Empresas Júniores da UFMS.

A proposta do Integra UFMS surge para alterar significativamente a estratégia da Universidade em promover encontros institucionais que integre setores distintos da Instituição. A ampliação do evento oferece ao público a apresentação dos 180 projetos inscritos pela FETEC-MS mais as apresentações de trabalhos dos programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, e os 16 palestrantes já confirmados.

A programação teve início às 07h30 do dia 6 de novembro, com a Oficina de Produção de Games 2D e 3D. A abertura oficial está marcada para as 19h00. O Integra UFMS é aberto ao público e a participação em qualquer atividade é gratuita. As vagas são limitadas. Para consultar a programação e se inscrever nas atividades, os interessados devem acessar a plataforma Even3/Integra UFMS. Mais informações pelo número 3345-3682.