Tarde Lilás celebra o Dia da Mulher entre as servidoras da Cidade Universitária

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), em parceria com o Programa de Assistência à Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PAS-UFMS), realiza o evento Tarde Lilás para comemorar o Dia da Mulher entre as servidoras da Cidade Universitária. O objetivo é ressaltar a importância do cuidado com o corpo e bem-estar, em um mês voltado especialmente para elas, contando com a presença de uma equipe do curso de Enfermagem/UFMS para avaliações de saúde, além de apresentações de dança.

A ação será realizada no dia 08 de março às 14 horas no Anfiteatro da FAALC/UFMS, em parceria com a Divisão de Atenção Integral ao Servidor/ Coordenadoria de Assistência à Saúde (DIAS/CAS). O evento terá a presença Professora Jacy Curado ministrando a palestra “O que querem as mulheres?” e a juíza Jacqueline Machado, titular da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e responsável pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS).

PAS-UFMS

Fundado em 5 de junho de 1992, o PAS-UFMS é o único programa direcionado ao atendimento de saúde do servidor dentre as 63 universidades federais. Ele oferece um conjunto de atividades que vão além da assistência obrigatória de um plano de saúde, com o intuito de proporcionar um ambiente saudável para todos mais de 5 mil beneficiários.

A sede está localizada sob a rampa do Estádio Morenão, ao lado da Escola de Conselhos, aberto de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Para mais informações, entre em contato com Laura, psicóloga do PAS-UFMS pelo telefone (67)3345-7127 ou acesse a página oficial no Facebook. (https://www.facebook.com/PASUFMS/)