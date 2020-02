UFMS prorroga até domingo inscrições para concurso que oferece cargo de técnico-administrativo

A prova será objetiva - Arquivo

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) prorrogou até o próximo domingo, dia 09, o prazo para inscrição no concurso público para cargo de técnico-administrativo em educação da unidade. A inscrições são unicamente pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), organizadora do concurso. São 27 vagas para nível médio e a taxa será de R$ 150,00.

O concurso oferece os seguintes cargos: Assistente em Administração, 11 vagas para Campo Grande; uma vaga para Três Lagoas, uma vaga para Corumbá; Técnico de Laboratório/ Biologia/Física/Química, seis vagas para Campo Grande; Técnico de Tecnologia da Informação, quatro vagas para Campo Grande; Técnico em Contabilidade, quatro vagas para Campo Grande.

A remuneração inicial é de R$ 2.446,96, mais auxílio alimentação no valor de R$ 458,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Provas - As provas serão realizadas em Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, conforme opção do candidato no momento da inscrição. Os locais e horários de realização do exame serão divulgados por meio de edital e disponibilizados no endereço eletrônico www.fapec.org/concursos. A prova será objetiva, de múltipla escolha, e terá duração de quatro horas.