UFMS está com inscrições abertas para curso de dança de salão

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para curso de dança de salão para iniciantes. Os interessados devem se inscrever de 19 a 25 de fevereiro. As aulas serão realizadas duas vezes por semana e o valor individual é de R$ 150 por semestre, o que corresponde a R$ 25 por mês.

As inscrições devem ser feitas pela internet. De acordo com a universidade, as aulas têm início de 26 de fevereiro a 3 de março, conforme a turma escolhida pelo aluno. No total, são seis turmas.

Os horários e dias da semana das aulas são os seguintes: turma 1 (segunda e quarta, das 17:30 às 19:00), turma 2 (segunda e quarta, das 20:30 às 22:00), turma 3 (terça e quinta, das 17:30 às 19:00), turma 4 (terça e quinta, das 20:30 às 22:00), turma 5 (sexta, das 17:30 às 20:00) e turma 6 (sábado, das 09:30 ás 12:00).

A inscrição só assegura matrícula se houver vagas. A confirmação será no primeiro dia de aula. Também nessa ocasião, serão passadas informações sobre pagamento, roupas para aula e outros assuntos.

As turmas têm 60 alunos cada. Após o preenchimento das vagas, mesmo estando no período de matrículas, os interessados (que não conseguirem se inscrever nas turmas) poderão entrar em uma lista de espera.