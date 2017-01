UFMS abre processo seletivo para preencher 11 vagas

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre no dia 10 de janeiro inscrições para seleção de professores substitutos. Estão previstas 11 vagas na área de educação física, computação, engenharia civil, zootecnia, odontologia, psicologia, história e pedagogia; para os campi de Ponta Porã, Nova Andradina, Corumbá e Campo Grande.

O edital está disponível a partir da página 40 do Diário Oficial da União do dia 30 de dezembro. O salário base previsto é de R$ 2.129,80 para os cargos com jornada de 20 horas semanais e de R$ 2.968,78 para 40 horas. Os valores ainda sofrem acréscimo de abonos, de forma que os ganhos podem ser maiores dependendo, por exemplo, da titulação do candidato.

A inscrição pode ser feita até o dia 13 de janeiro. Haverá prova escrita objetiva, prova didática e prova de títulos entre os dias 18 a 20 de janeiro.

Veja Também

Comentários