UFMS abre inscrições para concurso que oferece 4 vagas para professores

Para atuação nos campi de Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, a Fundação UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) oferece oportunidade para professores e professores auxiliares de diversas áreas.

De acordo com o PCI Concursos, a jornada de trabalho é de 20 horas semanais e as inscrições podem ser feitas até o dia 10 de abril de 2017, por meio do endereço eletrônico www.concursos.ufms.br.

Segundo o edital, há 4 vagas para docente de Lingúsitica, Letras e Artes e para auxiliar em Letras.

Há ainda uma oportunidade para Engenharia Civil e Infraestrutura de Transportes; Ciências da Saúde, Medicina e Clínica Médica; Oftalmologia; Psiquiatria; Neurologia e Cirurgia Otorrinolaringologia.

Também há duas vagas para atuação em Saúde Materno-Infantil; uma para Anatomia Patológica e Patologia Clínica; uma também para Ginecologia e Obstetrícia; uma vaga para Ortopedia e duas oportunidades para Engenharia de Produção e/ou Gerência de Produção.

