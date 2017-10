UFMS abre hoje inscrições para concurso com 83 vagas

Começam hoje (2) as inscrições para o concurso público da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) com 83 vagas.

As vagas são para: Nível Fundamental, Médio/ Técnico e Superior nos cargos de Assistente de Tecnologia da Informação (1); Auxiliar em Administração (11); Assistente em Administração (27); Técnico de Laboratório/ Biologia/Física/Química (6); Técnico de Tecnologia da Informação (5); Técnico em Contabilidade (2); Técnico em Edificações (1); Técnico em Eletromecânica (1); Técnico em Enfermagem(2); Técnico em Prótese Dentária (2); Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais (6); Analista de Tecnologia da Informação (2); Arquiteto e Urbanista (1); Assistente Social (5); Contador (1); Odontólogo (1); Psicólogo - área 1 (1); Psicólogo - área 2 (1); Técnico em Assuntos Educacionais (3); Médico (2); Médico do Trabalho (1); e Médico Veterinário/Biotério (1).

A remuneração varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66. O total de oportunidades está distribuído nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.concursos.ufms.br e encerram dia 3 de novembro, de acordo com o horário oficial do Mato Grosso do Sul.

