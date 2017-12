UFGD recebe mais R$ 8,9 milhões para construção da Unidade de Mulher e da Criança

A obra da UMC é um projeto que teve início em 2009. - Divulgação

O governo federal liberou na manhã de hoje (29) um montante de R$ 8.971.439,00 ao Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), verba que já foi empenhada pela instituição e será usada na continuidade da primeira etapa da obra da Unidade da Mulher e da Criança (UMC), iniciada em outubro deste ano. O novo prédio, anexo ao hospital, terá mais de 9 mil metros quadrados e se destinará a atendimentos nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia.

O valor é oriundo de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul, da ordem de R$ 12 milhões, alocadas via Orçamento Geral da União para 2017. No entanto, por medidas de contingenciamento tomadas pelo governo federal ao longo do ano, o dinheiro não foi liberado anteriormente.

Somente após esforço coletivo entre a governança do HU, a bancada federal do estado – representada pelo deputado Geraldo Resende – e o Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior e de seu titular, o professor licenciado da UFGD, Henrique Sartori, parte considerável das emendas foi revertida ao hospital para auxiliar no custeio da primeira etapa da obra da UMC, orçada em aproximadamente R$ 34 milhões.

Em julho deste ano, cerca de R$ 10 milhões já haviam sido empenhados para a construção do prédio, sendo que o restante do aporte financeiro foi garantido pelo MEC e deve ser repassado ao HU-UFGD em duas parcelas, nos próximos dois anos, prazo previsto para conclusão da obra. O compromisso foi firmado pessoalmente pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, que esteve no hospital em agosto para assinatura da ordem de serviço que deu início à empreitada.

UMC

A obra da UMC é um projeto que teve início em 2009. Desde então, várias tentativas de se começar a construção foram feitas, mas esbarraram em questões financeiras e burocráticas, que impediram a utilização dos recursos outrora garantidos, sobretudo na execução do projeto original.

Em maio de 2015, no entanto, uma parceria da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) com a UFGD e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), trouxe de volta a possibilidade de se efetivar a obra. Com o investimento de R$ 1,1 milhão, proveniente do Programa Nacional da Reestruturação dos Hospital Universitários Federais (Rehuf), a Unops participou da gestão e elaboração de todos os projetos de arquitetura e engenharia, que foram entregues em 2016.

A edificação contará com as mais avançadas boas práticas em infraestrutura hospitalar e sustentabilidade, como climatização 100% centralizada, sistema de aproveitamento de energia térmica solar, aproveitamento de águas pluviais, energia elétrica ininterrupta e sistemas eletrônicos especiais, como IT-Médico, chamada de enfermagem, circuito fechado de TV, sonorização, detecção e alarme de incêndio, monitoramento e segurança no acesso.

O projeto

A obra será executada em etapas, de forma modular, ou seja, ao ser concluída cada fase, o espaço já pode ser usufruído, sem interferir na fase seguinte. A primeira etapa, portanto, terá início neste segundo semestre, após o detalhamento do planejamento das atividades, que devem durar 24 meses.

Será uma edificação com área construída de 6.370,68 metros quadrados, além de 18 mil metros quadrados de urbanismo (estacionamento, pavimentação, paisagismo, passeio e guaritas) e infraestrutura completa.

Com a primeira etapa concluída, a UMC ofertará 55 leitos e serviços de pronto-atendimento pediátrico, pronto-atendimento obstétrico, alojamento conjunto da maternidade, Centro de Parto Normal com cinco quartos PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto), Centro Obstétrico com quatro salas cirúrgicas, Ambulatório Pré-Natal de Alto Risco, além de estruturas de apoio, como sala de plantão, área de apoio a Ensino e Pesquisa, brinquedoteca e área de convivência, com café e recepção geral.

A segunda etapa consiste em uma área construída de 3.304,42 metros quadrados, que abrigará futuramente mais 80 leitos, distribuídos entre as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Pediátrica e Neonatal, Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), além de estruturas de apoio, como Banco de Leite Humano, Ambulatório Segmento Recém-Nascido, plantão e apoio ao Ensino e Pesquisa. O tempo de obra estimado para a segunda etapa é de 12 meses.

Parte da obra ocupará uma parcela da área doada no ano passado pelo governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que fica no entorno do hospital, formando um cinturão verde de aproximadamente nove hectares.

Soba Ebserh

Desde setembro de 2013, o HU-UFGD é filiado à Ebserh, estatal vinculada ao MEC, que administra atualmente 39 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

O órgão, criado em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações nas 50 unidades existentes no País, incluindo as não filiadas à Ebserh.