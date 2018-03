UFGD recebe até dia 9 inscrições para 40 vagas de professor

- Ilustração

Prazo de inscrições da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) se encerra na próxima sexta-feira (dia 9) para 40 vagas de professor na Carreira do Magistério Superior. Os salários oferecidos variam de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67.

As oportunidades são para Psicologia Fenomenológica, Existencial e Humanista (1); Estatística (1); Química Analítica (1); Ginecologia e Obstetrícia (1); Pediatria (2); Radiologia e Diagnóstico por Imagem (1); Semiologia (1); Anatomia Cirúrgica / Cirurgia (1); Saúde da Comunidade (1); Ortopedia (1); Medicina do Trabalho e Perícia Médica (1); Irrigação, Hidráulica e Hidrologia (1); Administração Rural e Extensão Rural (1); Construção Civil, Geotécnica e Infraestruturas de Transportes (1); Materiais e Processos de Fabricação (1); Biologia e Saúde (1); Educação Física Escolar/Pedagogia do Esporte (1); Didática/Currículo/Formação de Professores (1); Estágio Supervisionado em Língua Inglesa (1); Economia Quantitativa e Séries Temporais (1).

Também há vagas para Psicodiagnóstico e Ludoterapia (1); História Indígena e do Indigenismo (1); Ciência da Computação (2); Física / Ensino de Física (1); Nutrição Clínica (1); Dietética nos ciclos da vida e Nutrição Esportiva (1); Anatomia Patológica (1); Medicina de Família e Comunidade (2); Medicina Legal e Bioética (1); Suporte Básico de Vida e Habilidades Básicas em Medicina (1); Emergência em Clínica Médica (1); Fertilidade no Solo / Nutrição Mineral de Plantas / Adubos e Adubação (1); Cultivo de Organismos Marinhos e Engenharia de Aquicultura (1); Gerenciamento de Processos Industriais (1); Botânica (1); Prática de Produção Textual e Leitura e Estágio Supervisionado em Língua Portuguesa (1); e Direitos Humanos e Fronteiras (1).

As inscrições devem ser realizadas online, por meio do formulário que estará disponível no site da ufgd.edu.br, até às 17h. A taxa é de R$ 200. Como forma de classificação, haverá prova escrita, avaliação didática e exame de títulos. A primeira fase está prevista para o dia 8 de abril de 2018 e a segunda etapa é provável que ocorra no dias 14 e 15 de abril de 2018.