UFGD oferece curso de informática gratuito em quatro bairros

Os cursos serão direcionados para crianças, jovens e idosos e cada turma terá até 10 vagas - Arquivo

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) oferecerá cursos de informática gratuitos em quatro bairros de Dourados. Os cursos serão direcionados para crianças, jovens e idosos e cada turma terá até 10 vagas.

No Centro de Convivência da Pessoa Idosa “André Chamorro”, localizado no bairro Altos da Monte Alegre, haverá uma turma de informática para a terceira idade. No CRAS do bairro Parque das Nações serão abertas duas turmas para o mesmo público. As pessoas interessadas em fazer esse curso devem ter mais de 60 anos.

Na Praça da Juventude, no bairro Parque das Nações, serão abertas duas turmas para crianças e jovens de 10 a 15 anos. Nesse grupo, o enfoque será para pesquisas escolares, cursos gratuitos disponíveis na internet, e outras informações relevantes para a formação educacional e cultural.

Já no CRAS do Parque do Lago serão abertas duas turmas para interessados de todas as idades. No Centro Dorcelina Folador será aberta uma turma para portadores de necessidades especiais que já são atendidos pela instituição.

Serviço - Os interessados devem procurar os CRAS ou o CCI para se inscrever.