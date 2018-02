UFGD abre concurso docente com 40 vagas em diversas áreas

A taxa de inscrição é no valor de R$ 200,00, que deve ser paga somente nas agências do Banco do Brasil S/A - Foto: G1 / Globo

A UFGD, por meio do Centro de Seleção, publicou ontem (08/02) o edital de abertura de inscrições para a realização de Concurso Público de Provas e Títulos de Carreira no Magistério Superior da Universidade.

São 40 vagas em caráter efetivo, sendo 2 para deficientes (Lei 8.112/1990 e Decreto 3.298/1999) e 8 para pretos ou partos (Lei 12.990/2014), com salários que variam de R$ 3.377,45 a R$ 9.585,67, conforme as horas trabalhadas, dedição e titulação do docente. O concurso público terá uma única etapa dividida nas seguintes fases: Fase I: Prova Escrita; Fase II: Prova Didática e Fase III: Prova de Títulos.

A inscrição deverá ser feita exclusivamente via Internet pelo link https://cs.ufgd.edu.br/docentes/98 até o dia 09 de março.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 200,00, que deve ser paga somente nas agências do Banco do Brasil S/A.

Todos os outros detalhes, como data das provas, quadro de distribuição de vagas e área de formação por Unidade Acadêmica, exigências da seleção estão no edital, que pode ser acessado pelo link: https://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_de_Abertura_CCS_n_04_de_08_de_fevereiro_2018_versao_consolidada.pdf

Mais informações no Centro de Seleção, pelo telefone: 67-3410-2840 ou pelo e-mail: cs.concursodocente@ufgd.edu.br

Acesse o edital de retificação pelo link: https://cs.ufgd.edu.br/download/edital_retificacao_01_CCS_cdpt2018.pdf

Acesse a página do Concurso Docente pelo link: https://cs.ufgd.edu.br/docentes/98