UFGD abre 19 vagas para pessoas com 55 anos ou mais

Quem tem mais de 55 anos pode ser estudante na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) sem precisar fazer o vestibular. O Programa Terceira Idade na Universidade oferece, todo semestre, vagas em diversos cursos para participação em disciplinas específicas.



Neste semestre estão abertas 19 vagas em quatro cursos diferentes. Quem se interessa pela área da Educação Física pode se inscrever para fazer as disciplinas de Educação Física Adaptada, Expressões Rítmicas Corporais, Educação Física no Ensino Médio, ou em Fundamentos de didática.



No curso de Química serão oferecidas seis vagas na disciplina de Redação Científica. Em Engenharia Agrícola há duas vagas para as aulas de Legislação Profissional Agrícola. E na disciplina de Tecnologia de frutas e hortaliças, no curso de Engenharia de Alimentos, está disponível uma vaga.



O público cursará disciplinas da graduação com o status de “aluno especial”, e terão de ter frequência e participação nas avaliações, para obtenção, ao final, de um certificado de extensão.



A inscrição é gratuita, e os requisitos são: ter mais de 55 anos e ter concluído o ensino médio. Lembrando que as vagas são limitadas, e as inscrição estão abertas até o próximo dia 14 de setembro. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição e entregar na Secretaria do Centro de Formação da UFGD, que funciona das 8h às 11h e das 14h às 17h, no prédio da reitoria da universidade, na Rua João Rosa Góes, número 1761.



Inclusão

Com o Programa Terceira Idade na Universidade, a UFGD reconhece que não são somente os acadêmicos e pesquisadores que produzem conhecimento: a experiência de vida de todas pessoas está permeada por saberes. Assim, é necessário que a comunidade universitária crie espaços para ouvir e valorizar o conhecimento das pessoas mais velhas.



Para isso, a cada semestre são oferecidas vagas nos cursos de graduação para pessoas da terceira idade. Também faz parte do programa a realização de cursos, oficinas e atividades junto a grupos de idosos em bairros e comunidades.



O edital com a ficha de inscrição e demais informações sobre as inscrições para as disciplinas deste semestre estão disponíveis no link: CLIQUE AQUI.

Veja Também

Comentários