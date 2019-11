UFF promove 1ª Festa do Livro

A Editora da Universidade Federal Fluminense (Eduff) promove, entre os dias 4 e 7 de novembro, a 1ª Festa do Livro na UFF (FLUFF), oferecendo descontos a partir de 40% em cada título. O evento será realizado nos blocos C, D e E, no campus do Gragoatá, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, das 9h às 20h, diariamente.

O diretor da Eduff, Renato Franco, observou que a feira faz parte da tradição de festas literárias em todo o Brasil. Na Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, a feira integra o calendário cultural da capital paulista. “A USP faz uma feira de livros há muitos anos e é um sucesso”, disse Franco.

Isso motivou a Eduff e a Consequência Editora a promover a primeira feira literária na UFF que pudesse reunir um número substancial de grandes editoras, com grandes obras para o público, por um preço acessível. “No estado do Rio de Janeiro, não há uma feira com tantos descontos", afirmou.

Popularização do livro

A FLUFF reunirá estandes de cerca de 40 editoras e uma quantidade superior a 5 mil títulos das mais variadas áreas do conhecimento. Compõem a feira as seguintes editoras: Companhia das Letras, Zahar, Editora Vozes, Editora 34, Alameda, Aleph, Andrea Jakobsson Estúdio, Autêntica, Bazar do Tempo, Boitempo, Companhia das Letras, Dublinense, Elefante, Editora FGV, Folio Digital, Lamparina, Lote 42, L&PM, Paco Editorial, Editora Perspectiva, Record, Revan, Todavia, Ubu, Editora Unesp e Editora Unicamp e Contraponto, entre outras.

O objetivo é vender livros que, originalmente, são mais caros nos tradicionais pontos de venda, com descontos que os tornem acessíveis para todos os interessados, destacou Renato Franco.