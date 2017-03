O atraso no repasse de verbas Estado continua a inviabilizar aulas na Universidade Estadual do Rio (Uerj) e no Colégio de Aplicação onde o ano letivo de 2016 sequer foi concluído. O quinto atraso no calendário da Uerj foi anunciado pelo Fórum de Diretores e não há previsão de retomada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

