Uems/EaD abre inscrições para curso de Fundamentos da Educação a Distância

Dourados (MS) – Com foco no processo de formação de seus servidores, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), por meio de sua Diretoria de Educação a Distância (EaD), lança um convite aos professores e técnicos da instituição para participarem do novo curso denominado “Fundamentos da Educação a Distância”, com carga horária de 30 horas e oferta de 100 vagas.

As inscrições serão realizadas mediante preenchimento de formulário eletrônico, disponível neste link , no período de 1 a 15 de setembro. O curso estará disponível para realização no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Uems no período de 18 de setembro a 15 de outubro de 2017.

A Diretoria de Educação a Distância também informa que lançará ainda, neste segundo semestre de 2017, outro curso de formação com o título “Operacionalização Básica do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)” e que será direcionado, exclusivamente, para os concluintes desta primeira formação (curso Fundamentos da Educação a Distância), sendo um pré-requisito já estabelecido.

Mais informações no telefone da Secretaria da EaD/Uems (67) 3902-2423

Rubens Urue – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro

