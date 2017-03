UEMS/Dourados: Casa da Cultura oferta cursos de música voltados à comunidade

A Divisão de Cultura, Esporte e Lazer (DCEL), vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade Estadual de Mato grosso do Sul (UEMS), está com as inscrições abertas para aulas de música e canto voltadas à comunidade. Será ofertada formação em instrumentos de sopro (clarinete, flauta doce, flauta transversal, saxofone, trompete); e aulas de canto para integração ao Coral da UEMS.

São ofertadas 15 vagas para cada curso e as inscrições poderão ser feitas, presencialmente, na Casa da Cultura (Rua Monte Alegre, 1810, Centro).

O projeto é fruto de uma parceria da UEMS, que cede o espaço físico e instrumentos, com o Exército Brasileiro, que atua com a cedência de professores-músicos da banda de música da 4ª Bgda C Mec, e visa levar a formação musical e técnica aos membros da música para a comunidade geral totalmente gratuitos.

Os cursos de instrumentos de sopro ocorrem nas quartas-feiras das 14h às 16:30 na Casa da Cultura da UEMS, em Dourados. Já o Coral tem ensaios nas segundas-feiras das 14h às 16h30 e às quintas-feiras das 18h30 às 20h.

Caso o aluno possua instrumentos musicais indicados, pode levar para as aulas. O Projeto da DECEL/UEMS está em vigor desde 2016. Para este ano serão acrescentadas aulas de violão, que estão em fase final de acertos para serem ofertadas. Mais informações no telefone (67) 3902-2636.

Rubens Urue/ Comunicação UEMS

