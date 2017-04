Uems vai à praça central de Dourados em mobilização pela Ciência

Dourados (MS) – Neste sábado (22) acadêmicos e professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) se mobilizaram na Praça Antônio João, em Dourados, com a programação da Marcha Mundial pela Ciência. As atividades tinham o objetivo de mostrar a importância da ciência para a população.

Os alunos fizeram experimentos e deram orientações nas áreas de Física, Matemática, Biologia, Letras, Direito e Pedagogia. De acordo com a professora Maria Cecília do Nascimento, a ideia da ação foi conversar com a população sobre Ciência. “A ciência como um todo, porque a ciência, a tecnologia e o investimento em produção científica, seja em ciências naturais ou ciências sociais, são importantes. Neste movimento também fizemos a divulgação da ciência produzida pela Universidade”, ressaltou.

Segundo a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, Luciana Ferreira, este movimento é relevante, porque faz parte de uma mobilização nacional. “É importante estarmos presentes, mostrando um pouco dos trabalhos, pois é um dia de repensar o quanto esta crise está afetando a ciência”, disse.

Pessoas de todas as idades passaram pela exposição, uma delas foi Martin Parede Silva, 70 anos, que trabalhou durante muitos anos com funilaria e pintura, viu várias coisas que desconhecia. “Eu estava passando, enxerguei a exposição e parei para olhar. Achei interessante, tem que ser feito para que todas as pessoas verem. Eu nunca tinha visto estas coisas que estão sendo expostas aqui, os bichos, não conhecia o microscópio”, contou.

Victória Paiva Verner, de 7 anos, também ficou encantada com o microscópio, “eu estava curiosa para conhecer um microscópio e saber o que era um cloroplasto, por conta de um trabalho feito na escola da minha irmã”, disse.

Texto e foto: Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

