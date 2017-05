Uems terá convênio com Universidade do Paraguai

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Universidade Nacional de Assunção ( UNA A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Universidade Nacional de Assunção (), no Paraguai devem firmar, em breve, um convênio que garantirá mobilidade acadêmica entre os alunos das duas instituições.

Na prática, os alunos da Uems que se interessarem por cursos oferecidos pela Una poderão ir até Assunção ou receber, em uma das unidades da Universidade Estadual, um professor do Paraguai. Os projetos de pesquisa também poderão ser compartilhados ou realizados em conjunto.

A proposta de convênio surgiu na última semana, durante a quarta reunião do Corredor Bioceânico, que aconteceu em Assunção (PY). Hoje a Uems possui convênio com Universidades em mais de 20 países na Europa e América do Norte. “Estamos voltando nossos olhares aos países da América Latina, principalmente, por causa da Rede Universitária Bioceânica. Temos características parecidas e o crescimento em parcerias deve trazer benefícios para os brasileiros e os paraguaios”, comentou o assessor de Relações Internacionais e Mobilidade Acadêmica da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), professor doutor Ruberval Franco Maciel.

O governador Reinaldo Azambuja tem reforçado a importância do Corredor Bioceânico para melhorar a competitividade dos produtos de Mato Grosso do Sul no mercado internacional. “Essa é uma possibilidade concreta de uma integração comercial com o Paraguai, a Argentina e o Chile”, afirma.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto capa: Chico Ribeiro

