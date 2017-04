Uems tem quatro alunos indicados ao Prêmio CNPq de Iniciação Científica

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está concorrendo ao 14º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica 2016, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), com quatros trabalhos inscritos, sendo dois do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e dois do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI). O resultado deve ser anunciado até 19 de maio.

Em destaque na área de Iniciação Científica estão: Jairo Pereira de Oliveira Junior, com a pesquisa: “Produção de Biodiesel a Partir de Microalgas de Tanques de Piscicultura”; e Juliana Andrekowisk Couto Mazini, com o trabalho “O programa de iniciação à docência e a formação do professor leitor”.

Na Iniciação Científica e Tecnológica foram indicados: Ana Carolina Sales, com o estudo: “Criação Massal de Predadores e Liberação com Ênfase Tecnológico do Manejo de Pragas de Hortaliças na Agricultura Familiar”; e Eduardo Felipe de Carli, com a pesquisa: “Investigação das Propriedades Ópticas e Elétricas de Filmes Finos de Dióxido de Titânio Depositados em Substratos”.

O prêmio tem duas categorias, na primeira, “Bolsista de Iniciação Científica e Bolsista de Iniciação Tecnológica”, o bolsista agraciado por categoria e por cada grande área do conhecimento receberá a quantia em dinheiro no valor de R$ 7 mil; uma bolsa de Mestrado ou Doutorado, no país; e uma passagem aérea e hospedagem para permitir a participação dos agraciados na 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a ser realizada em 2017.

Na segunda categoria “Mérito Institucional”, a instituição do PIBIC com maior índice de egressos titulados na pós-graduação, em cursos reconhecidos pela Capes receberá um troféu. Além de uma passagem aérea e hospedagem para permitir a participação do dirigente da instituição agraciada na 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a ser realizada em 2017.

Sobre as Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica

A bolsa de Iniciação Científica é uma modalidade concedida pelo CNPq desde sua fundação, em 1951. O principal objetivo da bolsa era, inicialmente, despertar jovens talentos para a ciência. Ao longo do tempo, os objetivos dessa modalidade foram ampliados e diversificados. Atualmente, a Iniciação Científica e Tecnológica é concedida por meio de programas institucionais via Chamadas Públicas de propostas lançadas periodicamente e por quotas ao pesquisador PQ.

