Uems tem 181 vagas abertas para programas de mestrado e doutorado

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas em oito programas de mestrado e um doutorado, em quatro unidades universitárias: Dourados, Campo Grande, Amambai e Aquidauana. As vagas são para ingresso no período letivo 2018. Confira:

Unidade de Dourados

Doutorado em Recursos Naturais

4 a 29 de setembro de 2017. Quem pode se inscrever? Graduados nas seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, ou Ciências Biológicas, ou Engenharias, ou Ciências Agrárias, ou Ciências e Tecnologia dos Alimentos, ou Farmácia/Bioquímica, ou Biomedicina, e que possuam título de mestre.

Graduados nas seguintes áreas: Ciências Exatas e da Terra, ou Ciências Biológicas, ou Engenharias, ou Ciências Agrárias, ou Ciências e Tecnologia dos Alimentos, ou Farmácia/Bioquímica, ou Biomedicina, e que possuam título de mestre. Qual o número de vagas? Será fixado o mínimo de cinco vagas no geral, as quais serão preenchidas por ordem de classificação final no processo seletivo.

Será fixado o mínimo de cinco vagas no geral, as quais serão preenchidas por ordem de classificação final no processo seletivo. Quais são as linhas de pesquisa? Ambientes Naturais; Produtos Naturais; Materiais e Métodos Aplicados aos Recursos Naturais.

Ambientes Naturais; Produtos Naturais; Materiais e Métodos Aplicados aos Recursos Naturais. Como é o Programa? O Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais tem como objetivos principais formar profissionais com conhecimento interdisciplinar, que contribuam para o desenvolvimento regional, sobretudo no reconhecimento e exploração responsável dos biomas Cerrado e Pantanal e formar profissionais qualificados que dominem ferramentas específicas para o monitoramento de recursos naturais e tenham uma concepção integrada das relações homem/natureza.

O Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais tem como objetivos principais formar profissionais com conhecimento interdisciplinar, que contribuam para o desenvolvimento regional, sobretudo no reconhecimento e exploração responsável dos biomas Cerrado e Pantanal e formar profissionais qualificados que dominem ferramentas específicas para o monitoramento de recursos naturais e tenham uma concepção integrada das relações homem/natureza. Veja mais detalhes e confira o edital .

Unidade de Dourados

Mestrado Profissional em Ensino em Saúde

De 1º de setembro a 2 de outubro de 2017. Quem pode se inscrever? Portadores de diploma de curso superior, em todas as áreas do conhecimento, devidamente autorizados e reconhecidos pelo órgão competente.

Portadores de diploma de curso superior, em todas as áreas do conhecimento, devidamente autorizados e reconhecidos pelo órgão competente. Qual o número de vagas? Até 17 vagas.

Até 17 vagas. Quais são as linhas de pesquisa? Formação em Saúde e Práticas Educativas em Saúde.

Formação em Saúde e Práticas Educativas em Saúde. Como é o Programa? O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Ensino em Saúde, Mestrado Profissional da Uems, tem como área de concentração: Ensino em Saúde, e está direcionado para a formação de profissionais com visão crítica, ética e reflexiva, capazes de realizar cuidado em saúde no contexto do Sistema Único de Saúde, de forma fundamentada e sistematizada, com visão integral do ser humano, atendendo às peculiaridades regionais. O perfil do profissional a ser formado deve ser capaz de produzir conhecimento sobre ensino em saúde, intervindo sobre os problemas da prática profissional e implementando ações transformadoras nos cenários da prática.

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Ensino em Saúde, Mestrado Profissional da Uems, tem como área de concentração: Ensino em Saúde, e está direcionado para a formação de profissionais com visão crítica, ética e reflexiva, capazes de realizar cuidado em saúde no contexto do Sistema Único de Saúde, de forma fundamentada e sistematizada, com visão integral do ser humano, atendendo às peculiaridades regionais. O perfil do profissional a ser formado deve ser capaz de produzir conhecimento sobre ensino em saúde, intervindo sobre os problemas da prática profissional e implementando ações transformadoras nos cenários da prática. Veja mais detalhe s e confira o edital .

Unidades de Dourados e Campo Grande

Mestrado Profissional em Letras (Profletras)

De 4 de setembro a 2 de outubro. Quem pode se inscrever? Deve ser: Portador de diploma de curso superior de Licenciatura em Letras, habilitação português, devidamente registrado no Ministério da Educação; Professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (1º ao 9º anos), em Escola da Rede Pública de Ensino do Brasil, regularmente admitido e pertencente ao quadro permanente de servidores; e estar ministrando aula de Língua Portuguesa em qualquer ano do Ensino Fundamental (1º ao 9º anos).

Deve ser: Portador de diploma de curso superior de Licenciatura em Letras, habilitação português, devidamente registrado no Ministério da Educação; Professor de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (1º ao 9º anos), em Escola da Rede Pública de Ensino do Brasil, regularmente admitido e pertencente ao quadro permanente de servidores; e estar ministrando aula de Língua Portuguesa em qualquer ano do Ensino Fundamental (1º ao 9º anos). Qual o número de vagas? São 20 vagas na unidade de Campo Grande e 15 vagas para a unidade de Dourados, da Uems.

São 20 vagas na unidade de Campo Grande e 15 vagas para a unidade de Dourados, da Uems. Quais são as linhas de pesquisa? Teorias da Linguagem e Ensino; e Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes.

Teorias da Linguagem e Ensino; e Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes. Como é o Programa? O Profletras é um programa de pós-graduação stricto sensu em Letras, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação. Ele tem como objetivo capacitar professores de Língua Portuguesa para o exercício da docência no Ensino Fundamental, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no País. É um curso semipresencial com aulas presenciais, com oferta simultânea nacional, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB), conduzindo ao título de Mestre em Letras. Ele é coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

O Profletras é um programa de pós-graduação stricto sensu em Letras, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação. Ele tem como objetivo capacitar professores de Língua Portuguesa para o exercício da docência no Ensino Fundamental, com o intuito de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no País. É um curso semipresencial com aulas presenciais, com oferta simultânea nacional, no âmbito do Sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB), conduzindo ao título de Mestre em Letras. Ele é coordenado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Veja mais detalhes ( Dourados e Campo Grande ) e confira o edital .

Unidade de Campo Grande

Mestrado Acadêmico em Letras

Até o dia 3 de outubro. Quem pode se inscrever? Portadores de diploma de curso superior devidamente autorizado pelo órgão competente. Também poderão inscrever-se candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula.

Portadores de diploma de curso superior devidamente autorizado pelo órgão competente. Também poderão inscrever-se candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula. Qual o número de vagas? São disponibilizadas até 45 vagas, as quais serão preenchidas por ordem da classificação final do processo seletivo.

São disponibilizadas até 45 vagas, as quais serão preenchidas por ordem da classificação final do processo seletivo. Quais são as linhas de pesquisa? Análise do Discurso; Historiografia Literária; Literatura, Sociedade e História; Linguística Aplicada; e Sociolinguística.

Análise do Discurso; Historiografia Literária; Literatura, Sociedade e História; Linguística Aplicada; e Sociolinguística. Como é o Programa? O Programa de Pós-graduação stricto sensu em Letras, nível de mestrado, busca desenvolver projetos de pesquisa cujo objetivo seja compreender a diversidade de produções linguísticas, literárias e artísticas no Estado de Mato Grosso do Sul em sua interface com o restante do país.

O Programa de Pós-graduação stricto sensu em Letras, nível de mestrado, busca desenvolver projetos de pesquisa cujo objetivo seja compreender a diversidade de produções linguísticas, literárias e artísticas no Estado de Mato Grosso do Sul em sua interface com o restante do país. Veja mais detalhes e confira o edital .

Unidade de Campo Grande

Mestrado Profissional em Educação

De 11 de setembro a 17 de outubro de 2017. Quem pode se inscrever? Poderão participar da seleção candidatos portadores de diploma de Cursos de Licenciatura, de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão competente, além do vínculo comprovado na Educação Básica.

Poderão participar da seleção candidatos portadores de diploma de Cursos de Licenciatura, de qualquer área de conhecimento, devidamente autorizado e reconhecido pelo órgão competente, além do vínculo comprovado na Educação Básica. Qual o número de vagas? São ofertadas 25 vagas, sendo 40% delas destinadas aos professores da Educação Básica da Rede de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul.

São ofertadas 25 vagas, sendo 40% delas destinadas aos professores da Educação Básica da Rede de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul. Quais são as linhas de pesquisa? Organização do Trabalho Didático; e Formação de Professores e Diversidade.

Organização do Trabalho Didático; e Formação de Professores e Diversidade. Como é o Programa? O Mestrado Profissional em Educação – área de concentração “formação de educadores” – está direcionado para a formação de educadores, com o objetivo de aprofundar estudos para a melhoria da qualidade de ensino na Educação Básica. O objetivo é melhorar a qualificação dos docentes.

O Mestrado Profissional em Educação – área de concentração "formação de educadores" – está direcionado para a formação de educadores, com o objetivo de aprofundar estudos para a melhoria da qualidade de ensino na Educação Básica. O objetivo é melhorar a qualificação dos docentes. Veja mais detalhes e confira o edital .

Unidade de Amambai

Mestrado Profissional em História

Até 28 de setembro. Quem pode se inscrever? Para ingresso no Programa é preciso: a) ser portador de diploma de curso superior de licenciatura, devidamente registrado no Ministério da Educação; b) atuar como professor de História em qualquer ano da Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio).

Para ingresso no Programa é preciso: a) ser portador de diploma de curso superior de licenciatura, devidamente registrado no Ministério da Educação; b) atuar como professor de História em qualquer ano da Educação Básica (Ensino Fundamental e Ensino Médio). Qual o número de vagas? 12 vagas.

12 vagas. Quais são as linhas de pesquisa? Saberes históricos no espaço escolar; Linguagens e narrativas históricas: produção e difusão; e Saberes históricos em diferentes espaços de memória.

Saberes históricos no espaço escolar; Linguagens e narrativas históricas: produção e difusão; e Saberes históricos em diferentes espaços de memória. Como é o Programa? O ProfHistória, que conduz ao título de Mestre em Ensino de História, é um curso presencial, com oferta simultânea nacional, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O Mestrado é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação, visa à formação continuada do docente em História que atua na Educação Básica, propiciando qualificação certificada para o exercício da profissão.

O ProfHistória, que conduz ao título de Mestre em Ensino de História, é um curso presencial, com oferta simultânea nacional, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O Mestrado é reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da Educação, visa à formação continuada do docente em História que atua na Educação Básica, propiciando qualificação certificada para o exercício da profissão. Veja mais detalhes e confira o edital .

Unidade de Aquidauana

Mestrado em Zootecnia

11 de setembro a 21 de outubro de 2017. Quem pode se inscrever? Poderão inscrever-se graduados em Zootecnia e áreas afins. Também, poderão candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula.

Poderão inscrever-se graduados em Zootecnia e áreas afins. Também, poderão candidatos que estejam cursando o último semestre do curso de graduação, desde que sua colação de grau aconteça antes da data da matrícula. Qual o número de vagas? São fixadas no máximo 30 vagas, as quais serão preenchidas por ordem crescente de classificação, obedecida a disponibilidade de vagas para orientação por linha de pesquisa do programa.

São fixadas no máximo 30 vagas, as quais serão preenchidas por ordem crescente de classificação, obedecida a disponibilidade de vagas para orientação por linha de pesquisa do programa. Quais são as linhas de pesquisa? Produção de ruminantes no Cerrado e Pantanal; e Produção de monogástricos e organismos aquáticos no Cerrado e Pantanal.

Produção de ruminantes no Cerrado e Pantanal; e Produção de monogástricos e organismos aquáticos no Cerrado e Pantanal. Como é o Programa? O Programa de mestrado em Zootecnia – Produção Animal no Cerrado-Pantanal tem por objetivo promover a criação de redes de pesquisa para diminuir os desequilíbrios regionais na oferta e desempenho da pós-graduação e atender à área de conhecimento que constitui a Ciências Agrárias. Assim, diminuirá as distâncias existentes entre universidade e o espaço produtivo, por meio da proposição de projetos de pesquisa relacionados com demandas dos setores produtivos da região, considerando não apenas as questões de produção e produtividade, mas também o desenvolvimento e o progresso do homem do campo na sua busca de bases materiais e sociais.

O Programa de mestrado em Zootecnia – Produção Animal no Cerrado-Pantanal tem por objetivo promover a criação de redes de pesquisa para diminuir os desequilíbrios regionais na oferta e desempenho da pós-graduação e atender à área de conhecimento que constitui a Ciências Agrárias. Assim, diminuirá as distâncias existentes entre universidade e o espaço produtivo, por meio da proposição de projetos de pesquisa relacionados com demandas dos setores produtivos da região, considerando não apenas as questões de produção e produtividade, mas também o desenvolvimento e o progresso do homem do campo na sua busca de bases materiais e sociais. Veja mais detalhes e confira o edital .

Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro

