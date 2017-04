Uems recebe consultores do Brasil para avaliação de 12 mil livros da Capes

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está sediando esta semana (de 24 a 28 de abril) a Avaliação Quadrienal de Livros da Área Interdisciplinar da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Nestes dias, 47 consultores de diversas instituições brasileiras avaliarão 12 mil obras, que após o processo serão doadas para as bibliotecas da Uems e da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Os livros avaliados são das subáreas: Desenvolvimento de Políticas Públicas; Sociais e Humanidades; Engenharia, Tecnologia e Gestão; e Ciência da Saúde, de acordo com o coordenador do evento, Eduardo Winter, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

“Na área interdisciplinar nós temos 336 programas de pós-graduação e vamos avaliar toda a produção que eles fizeram em formato de livro, capítulo de livro e verbetes. São 12 mil obras com 24 mil itens para avaliação. As obras são avaliadas de acordo com a qualidade, editoria, autoria e aderência dos programas de pós-graduação. Esta é uma etapa importante, preparatória para a avaliação dos programas de pós-graduação pela Capes”, explicou Winter.

Todas as obras originais que foram enviadas, após o processo de avaliação, serão doadas para as bibliotecas da Uems e da UFGD, “por isto sempre fazemos a avaliação de livros em alguma universidade, pois é uma forma de tentar contribuir um pouco com a universidade que nos recebe. Principalmente, os livros da Interdisciplinar que são de todas as áreas, então, acho que é um acervo interessante de ser absorvido pela biblioteca central da Universidade”, ressaltou o coordenador do evento.

A organização do evento na Universidade ficou sob responsabilidade dos professores Cláudia Cardoso e Sandro Márcio Lima, juntamente com a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. “É um privilégio e um prazer poder receber os consultores aqui na instituição, para um trabalho que é tão importante e bastante árduo. Agradecemos a toda equipe que esteve envolvida na preparação deste evento”, destacou a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, Luciana Ferreira da Silva.

Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto capa: Chico Ribeiro

