Uems realiza Aulas Magnas das especializações em parceria com a SED

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) realiza nesta sexta-feira e sábado (24 e 25) as Aulas Magnas dos cursos de pós-graduação lato sensu para os professores efetivos da Rede Estadual de Ensino.

Em Dourados, a Aula Magna será na sexta-feira (24), às 13h30, no anfiteatro, bloco G, da Uems, na Cidade Universitária. A palestra será da professora doutora Léia Teixeira Lacerda, com o tema “Por que a escola precisa debater gênero, raça e etnia”. O evento contará com a participação dos alunos do curso e do reitor da Uems, professor doutor Fábio Edir dos Santos Costa.

Em Campo Grande, a Aula Magna também contará com a presença do reitor Fábio Edir e terá palestra do professor doutor Ruberval Franco Maciel, com o tema “Digitalidade, multiletramentos e processos autorais: implicações para a formação de professores”. A palestra será no auditório da universidade, em Campo Grande (avenida Dom Antônio Barbosa (MS-080), 4155, em frente ao Conjunto José Abrão), saída para Rochedo.

As duas palestras são abertas à comunidade e podem participar professores das redes Estadual e Municipal de ensino e das escolas particulares.

Capacitação de professores

Os cursos de pós-graduação lato sensu para os professores efetivos da rede Estadual de Ensino são uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Uems, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Cerca de 240 professores estão matriculados nos cursos de “Educação Científica”, “Linguística: a ciência da língua”, “Educação especial–deficiência intelectual”, “Multiletramentos e processos autorais na educação básica” e “Currículo e diversidade: gênero, raça e etnia” que serão oferecidos em Campo Grande e Dourados.

Em Dourados, os professores terão o curso Currículo e diversidade: gênero, raça e etnia.

Segundo a SED, os cursos oferecidos foram idealizados levando em consideração o contexto escolar da rede Estadual de Ensino tendo como objetivo a aprendizagem, a pesquisa, a autoria e a emancipação crítica do indivíduo.

Para a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Uems, professora doutora Luciana Ferreira da Silva, a parceria fortalece a relação entre a Universidade e o Governo do Estado. “É fundamental essa contrapartida que a Universidade oferece à sociedade, através da capacitação dos professores da nossa Rede de Ensino”, comenta Luciana.

Para a coordenadora da especialização em “Educação especial – deficiência intelectual”, professora doutora Celi Corrêa Neres, o diferencial desses cursos está no trabalho com questões que envolvem o cotidiano do professor e sua prática pedagógica. “A metodologia dos cursos privilegia a autoria e a pesquisa, então por meio da análise do problema, das questões que envolvem o cotidiano dos professores, eles serão provocados a refletir e produzir sobre suas problemáticas, encontrando soluções para os desafios que envolvem o atendimento a pessoas com deficiência intelectual”, explica a professora Celi.

A reflexão sobre novas e antigas metodologias e práticas pedagógicas também faz parte da ementa do curso de especialização em “Linguística: a ciência da Língua”. “Além de manter os professores atualizados o curso pretende rediscutir com o professor metodologias e as concepções de língua”, explica o professor doutor Marlon Leal Rodrigues, coordenador deste curso.

Serviço:

Aula Magna em Dourados

Dia: 24/03/2017

Hora: 13h30

Local: Anfiteatro bloco G, da Uems, Cidade Universitária

Palestra: Por que a escola precisa debater gênero, raça e etnia, com a professora doutora Léia Teixeira Lacerda

Aula Magna em Campo Grande

Dia: 25/3/2017

Hora: 9h00

Local: Auditório da Unidade Universitária de Campo Grande, avenida Dom Antônio Barbosa (MS-080), 4155 – em frente ao Conjunto José Abrão – saída para Rochedo

Palestra: Digitalidade, multiletramentos e processos autorais: implicações para a formação de professores, com o professor doutor Ruberval Franco Maciel

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Arquivo

