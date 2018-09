Uems publica resultado de concurso público para professor e convocação

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) publicou edital com o resultado final do concurso público para professor de ensino superior em diversas áreas. As informações estão disponíveis na edição 9.746 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (21).

A lista contempla os resultados para as seleções das seguintes áreas: dança; geografia e suas tecnologias; geografia física; geografia humana II; língua e literaturas de língua inglesa; língua, literatura e metodologia de ensino de língua espanhola; língua portuguesa; língua portuguesa e linguística; pedagogia; teatro I e teatro II.

Ainda no DOE de hoje, a Uems publicou edital de convocação para a candidata aprovada no concurso público para professor temporário de Biologia. A aprovada deve comparecer na Cidade Universitária de Dourados, setor de pessoal, Bloco A, no dia 25 de setembro, às 8h.

A candidata deverá entregar os documentos relacionados no edital. Se não puder comparecer, poderá ser representado por procuração simples com firma reconhecida em cartório. O não comparecimento ou representação na data agendada representa que não houve interesse em assumir as aulas.

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Uems