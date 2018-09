Uems publica edital para contratação de professores temporários em 15 áreas

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) publicou edital de abertura de processo seletivo para docentes em 15 áreas de atuação. As vagas são para contratação em regime temporário e cadastro reserva, com vigência de até 12 meses e podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Em Cassilândia, são três vagas para Letras nas seguintes áreas: Língua Inglesa e suas Literaturas, Língua Portuguesa e Literaturas e uma vaga para Matemática. No município de Naviraí, a oportunidade é para atuação em Direito. Para Maracaju, a oportunidade é na área de Administração.

No município de Mundo Novo, a vaga disponível é para Ciências Biológicas. Em Aquidauana, as oportunidades são para Engenharia Florestal e Zootecnia (Anátomo-Fisiologia da Reprodução Animal). Para Dourados, as vagas são: Enfermagem e Ensino de Química. O período de inscrições para essas vagas vai de 17 a 28 de setembro.

Para Amambai, podem participar do processo seletivo os graduados nas áreas de Ciências Sociais (Antropologia), Sociologia (Ensino de Ciências Sociais) e Ciência Política. A inscrição pode ser feita entre 17 e 27 de setembro.

Já para o campus de Campo Grande, é oferecida uma vaga para Medicina. As inscrições podem ser feitas no período de 13 a 19 de setembro.

A remuneração do docente será determinada de acordo com a sua titulação (comprovada no momento da formalização do contrato) e o regime de trabalho estabelecido. Os salários variam de R$ 1.191,63 (nível graduado, 20h) até R$ 8.698,87 (nível Doutor, 40h).

A ficha de inscrição para todas as seleções estará disponível no endereço eletrônico, no link Editais e Concursos, juntamente com as informações referentes às provas. Os editais foram publicados na edição 9.740 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (13.9).

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo