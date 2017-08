Uems promove minicurso sobre propriedade intelectual nesta quarta-feira

Dourados (MS) – A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Agência Uems de Inovação promovem o minicurso de propriedade intelectual “A importância da proteção do conhecimento e suas vantagens”, nesta quarta-feira, 23 de agosto, às 13h30, em Dourados, com ministração do professor Araken Alves de Lima, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

O evento é gratuito e aberto a todos os pesquisadores da Universidade e demais interessados, não sendo necessária inscrição.

Este minicurso é uma das ações do projeto “Ambiente de Inovação, Tecnologia e Propriedade Intelectual” da Agência Uems de Inovação, que tem o apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

“O objetivo é formar e capacitar equipes de gestão de projetos tecnológicos, proteção da propriedade intelectual para transferência de tecnologia e maior aproximação com o setor produtivo. Resultados inovadores podem ser grandes agentes de inovação e mover o mundo e a Agência Uems de Inovação é parceira dos pesquisadores para esse desafio”, ressaltou a Assessora de Inovação e Tecnologia, Janete Soares.

Sobre o palestrante:

Araken Alves de Lima – Possui graduação em Ciências Econômicas (1997) e especialização em Economia Agroindustrial (1998), ambos pela Universidade Federal de Alagoas. Na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) obteve os títulos de mestre em Desenvolvimento Econômico, Espaço e Meio Ambiente (2001) e de doutor em Economia Aplicada (2006).

Trabalha no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) desde 2006 como Tecnologista em Propriedade Industrial. Desempenhou as funções de coordenador Acadêmico do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação (nov/2007-out/2008), coordenador de Pesquisa e Educação em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (out/2008-dez/2010) e coordenador-geral da Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (jan/2011-jul/2013).

É docente e pesquisador dos programas de Mestrado Profissional e Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação do Inpi onde desenvolve trabalhos com ênfase em Economia da Propriedade Intelectual e Inovação, atuando principalmente em temáticas sobre propriedade intelectual, inovação, sistemas de inovação e agronegócio. Atualmente, desempenha a função de chefe da Seção de Difusão Regional do Inpi no estado de Santa Catarina, onde também é docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Profnit/Ponto focal de Florianópolis/UFSC).

Dia: 23 de agosto

Horário: 13h30

Local: Anfiteatro do Bloco A, UEMS em Dourados

Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Veja Também

Comentários