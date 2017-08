UEMS participará de viagem de reconhecimento da Rota Bioceânica

Campo Grande (MS) – No próximo dia 21 de agosto, uma caravana com autoridades, pesquisadores e empresários brasileiros deve deixar Campo Grande para percorrer a Rota Bioceânica passando pela Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, até o Chile. O objetivo da viagem é o reconhecimento do trajeto, das comunidades locais e aspectos geográficos.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), como coordenadora da Rede Universitária Bioceânica estará presente através de pesquisadores e assessores. “Vamos acompanhar o trajeto para reconhecimento junto aos pesquisadores de outras Universidades que já fazem parte da Rede Biocânica que a UEMS coordena”, explicou o assessor de Relações Internacionais e Mobilidade Acadêmica da Universidade Estadual, professor doutor Ruberval Franco Maciel.

Além da UEMS, estarão presentes representantes da Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logistica de MS (Setlog), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), Sebrae-MS e o ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro.

A caravana deve percorrer as cidades brasileiras de Campo Grande e Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, as localidades paraguaias de Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia e Pozo Hondo, as cidades argentinas de Misión La Paz, Tartagal, Jujuy e Salta, e a localidade de Mejillones, em Iquique, no Chile.

Emmanuelly Castro – Comunicação UEMS

Foto divulgação Setlog

