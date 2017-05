Uems participa de reunião com Universidades da Rota Bioceânica no Paraguai

Campo Grande (MS) – Representantes dos governos do Brasil, Chile, Argentina e Paraguai participaram de mais uma reunião de debate sobre o Corredor Bioceânico, em Assunção. O evento reuniu também representantes de Universidades desses países que compõem a Rede Universitária Bioceânica, coordenada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Durante o encontro, ficou estabelecido que a Rede Universitária irá lançar nos próximos meses um site que reunirá informações sobre o histórico das ações da Rota Bioceânica, detalhes de cada Universidade integrante da Rede, documentos gerados e um levantamento das potencialidades de cada instituição, bem como seus acordos de cooperação internacional. “O objetivo é que as Universidades conheçam melhor os seus potenciais e isso colabore para estreitar as relações entre elas, sobretudo sobre o aspecto de internacionalização. Hoje a Uems, por exemplo, tem vários convênios com Universidades de outras partes do mundo como América do Norte e Europa, mas temos poucas relações com as Universidades da América Latina”, comentou o assessor de Relações Internacionais e Mobilidade Acadêmica da Uems, professor doutor Ruberval Franco Maciel.

A reunião em Assunção foi a quarta de uma série de encontros que começou há um ano em Antofagasta, no Chile, e continuou em Campo Grande, no Brasil, e Jujuy, na Argentina.

Corredor Bioceânico

O projeto compreende às cidades brasileiras de Campo Grande e Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, as localidades paraguaias de Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia e Pozo Hondo, as cidades argentinas de Misión La Paz, Tartagal, Jujuy e Salta, e a localidade de Mejillones, em Iquique, no Chile.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto capa: Chico Ribeiro

