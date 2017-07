Uems lança primeira edição da Revista Barbaquá, de Extensão e Cultura

Dourados (MS) – A Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), lança a primeira edição da Barbaquá, Revista de Extensão e Cultura, que tem por finalidade divulgar os resultados das atividades de extensão universitária, da sua articulação com o ensino e da transferência do conhecimento e da tecnologia para a sociedade provenientes da pesquisa.

A Revista é totalmente voltada para assuntos de extensão e cultura, com edições semestrais on-line. De acordo com a Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários, Márcia Alvarenga, o objetivo é divulgar ações não só da Uems, mas também de outras instituições tanto de Mato Grosso do Sul quanto de outros locais.

“Para este primeiro número foi feito o convite para algumas pessoas, então temos artigos de São Paulo, Minas Gerais, dois artigos da Uems e os demais são externos. O objetivo é que consigamos também que extensionistas de outras instituições publiquem na nossa revista”, ressaltou Márcia.

A proposta para a edição de lançamento foi trazer o aspecto histórico, como está evidenciado no artigo da professora Márcia Medeiros, da Uems, que explana sobre o que é extensão, seu significado e como ocorre no Brasil.

Os autores Fabíola Renata Caldas Tomasini, Wagner Vieira Oliveira, Rosilda Mara Mussury Franco e Silva, Juliana Rosa Carrijo Mauad, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), falam sobre a contribuição da extensão na região da Grande Dourados.

O artigo do professor Alfredo Almeida Pina-Oliveira, da Universidade de Guarulhos (UNG), trata sobre a translação do conhecimento, “pois este é o papel da extensão, é levar o conhecimento científico para a sociedade, para a comunidade – socializar o conhecimento científico – para que ela possa ter seus benefícios”, explicou a pró-reitora.

Já texto do professor Elias Evangelista Gomes, da Universidade Federal de Alfenas, de Minas Gerais, discorre sobre a política de cultura, pois segundo a Pró-reitora, Márcia Alvarenga, a universidade além de levar a parte científica, também deve levar a parte cultural para a sociedade.

Os autores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Suzi Rosa Miziara Barbosa, Camilia Polisel Guimarães, Ramon Moraes Penha e Eduardo Ramirez Meza, tratam de uma ação específica, que é a Universidade Aberta para a Pessoa Idosa, assim como o artigo de Aline Saddi Chaves e Paulo Rafael de Almeida Ramos, da Uems, que discute sobre o Núcleo de Ensino de Línguas. “São formas de atender a comunidade e trazê-la para dentro da universidade. Pois é preciso entender que extensão não é só a gente ir para fora, mas também trazer a sociedade para dentro”, ressalta Márcia Alvarenga.

