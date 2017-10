Uems lança Portal para homenagear servidores aposentados da Instituição

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) lançou, na sexta-feira (27.10), o Portal do Servidor Aposentado, espaço dedicado ao resgate da história dos técnicos e docentes que, durante anos, trabalharam e contribuíram com a Instituição. O lançamento fez parte das atividades realizadas pela Universidade em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado no sábado (28.10).

A ação é uma iniciativa da Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRODHS). “Temos uma Universidade forte graças aos nossos servidores, que foram comprometidos com a sociedade, que se empenharam e que deram o seu melhor”, destacou a pró-reitora e professora Adriana Rochas.

O Portal, que começou a ser desenvolvido há cerca de dois meses, está em sua fase inicial. Alguns já foram entrevistados. O objetivo é que todos os servidores aposentados participem do projeto. Entre os que foram entrevistados está a técnica Lúcia Faleiros, que começou a trabalhar na Uems em 1994, ano de fundação da Universidade.

“A Uems é um divisor de águas em minha vida. Amo tanto essa Instituição que ela parece ser uma extensão de minha casa. Assim como ela, eu também cresci. As lições de ética, educação, gentileza e atenção ao público que aprendi aí dentro, jamais serão esquecidas aqui fora. A Uems está no meu sangue”, relatou Lúcia ao Portal do Servidor Aposentado.

A pró-reitora afirma que o objetivo é que, com o Portal, os servidores aposentados saibam que serão lembrados e homenageados. “Queremos que eles interajam, cada vez mais, com a nossa Universidade, tendo a certeza de que os servidores que se encontram na ativa continuam com as tarefas, os projetos e o sonho de construir um futuro melhor para a nossa comunidade acadêmica”, finalizou.

De acordo com a PRODHS, os servidores aposentados da Uems que não enviaram suas informações para serem publicadas e que desejam participar do projeto, podem entrar em contato com a pró-reitoria, pelo e-mail prodhs@uems.br ou pelo telefone (67) 3902-2631.

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto capa: Chico Ribeiro