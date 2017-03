UEMS está com inscrições abertas para o concurso público com vagas de nível médio e nível superior

São 33 vagas para nível médio e 24 para nível superior, com salário base mais auxílio alimentação no valor de 462,00 reias e convênio médico e odontológico familiar pela Cassems.

Entre os principais atrativos da carreira está a progressão salarial baseada na qualificação do servidor público, e a Uems permite o afastamento remunerado para pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado, contanto que o interessado cumpra os pré-requisitos previstos para o afastamento.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de Mato Grosso do Sul (Fapems.org.br), até às 17h do dia 24 de abril de 2017. A taxa de inscrição é de R$ 123,70 para os cargos de nível médio e R$ 197,92 para os cargos de nível superior.

A prova escrita objetiva será aplicada na data provável de 18 de junho de 2017, nos períodos matutino e vespertino, nas cidades de Dourados/MS e Campo Grande/MS, com duração de quatro horas.

