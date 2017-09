UEMS em Campo Grande promove capacitação sobre metodologias de estudo de cidades

Campo Grande (MS) – Através de um Projeto de Ensino, o Grupo de Estudos Urbanos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Campo Grande, está promovendo a capacitação de acadêmicos para pesquisa em cidades. O projeto intitulado “Metodologia Científica do Estudo da Cidade” é coordenado pelos professores doutores Paulo Fernando Jurado da Silva e Mara Lúcia Falconi da Hora Bernardelli. “O projeto pretende capacitar os acadêmicos para o debate e reflexão das múltiplas possibilidades e enfoques de estudos sobre a produção dos espaços intra e interurbanos”, comenta do professo Paulo Jurado.

O grupo discute metodologias de pesquisas aplicadas ao estudo da cidade com recortes analíticos que subsidiem a construção de projetos de pesquisa, de iniciações científicas, trabalhos de conclusão de curso, artigos e livros. “As discussões têm sido variadas, a exemplo de envolverem a produção do espaço urbano, financeirização, capital imobiliário, expansão territorial urbana, entre outros”, explica a professora Mara Lúcia.

O projeto conta com alunos bolsistas de iniciação científica do grupo (CNPq e PROPP/UEMS) e de acadêmicos do curso de Geografia (Licenciatura e Bacharelado) da Unidade Universitária de Campo Grande.

Além dos alunos, participam pesquisadores convidados, como o professor mestre Rafael Bastazini e o arquiteto e urbanista professor doutor Ângelo Arruda, da UFMS. Nesta quinta-feira (31), Ângelo Arruda, que possui ampla trajetória sobre o assunto e diversas publicações, contribuiu ao grupo, com a reflexão sobre vazios urbanos, densidade, verticalidade e sustentabilidade urbana em Campo Grande.

Os interessados em participar podem ter mais informações pelo email uemsgeourbana@gmail.com.

Emmanuelly Castro/ Comunicação UEMS

