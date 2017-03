Uems e UFGD abrem exposição fotográfica Forte de Coimbra nesta sexta-feira

A exposição faz parte do projeto de extensão Galeria Itinerante e acontece em parceria com a Uems, 3ª Cia de Fronteira-Forte de Coimbra e shopping Avenida Center / Divulgação

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realiza a exposição fotográfica “Forte de Coimbra”, que será inaugurada nesta sexta-feira (24), a partir das 20h30, no shopping Avenida Center, em Dourados, e que ficará exposta até o próximo dia 9 de abril.

A programação oficial inclui solenidade prévia, a partir das 15h, no auditório da unidade 1 da UFGD (rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso), com o lançamento do vídeo institucional da Base de Estudos de Forte de Coimbra com a entrega do projeto Praça Comunitária da Vila de Forte Coimbra e apresentação cultural da banda da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Expedição

De 3 a 6 de novembro, um grupo integrado por representantes da Uems e UFGD realizou uma expedição ao Forte de Coimbra com o objetivo de promover a inserção universitária, por meio de ações de ensino, pesquisa e extensão, na região.

A equipe multidisciplinar realizou o reconhecimento do território que abriga o Forte Coimbra com levantamento de dados, o mapeamento dos acessos e vias por GPS, entrevistas junto à população local, registros fotográficos da biodiversidade e da infraestrutura e coletas de materiais diversos.

Um dos resultados da viagem é a exposição fotográfica Forte de Coimbra com o objetivo de trazer à população douradense, estudantes e acadêmicos, uma breve apresentação sobre as riquezas turísticas, históricas e de biodiversidade, promovendo um processo de “resgate”.

Forte Coimbra

Construído em 1775 às margens do rio Paraguai, o Forte foi palco de disputas por territórios da América entre portugueses e espanhóis. Desde que foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1974, desenvolveu-se ao seu redor a Vila de Coimbra, acompanhando as necessidades dos militares da 3ª Companhia Porto Carrero.

Hoje, a comunidade conta com uma infraestrutura que contempla escola, posto de saúde, rede de água, energia elétrica, telefonia celular e internet e também um pequeno comércio. O destaque fica por conta da grande variedade da fauna e da flora, que se unem a potencialidades humanas e registros históricos e culturais permitindo a realização de parcerias para ações de pesquisa e trabalhos em diversas áreas.

Parceria

Em 2016, a UFGD assinou o termo de cooperação com o Comando Militar do Oeste com o objetivo de criar uma base de estudos, preservando o sítio histórico e a biodiversidade da região.

A parceria visa, ainda, promover o desenvolvimento do turismo na região de forma integrada e sustentável. Em contrapartida, toda a estrutura do Forte Coimbra fica à disposição da UFGD e de seus pesquisadores. A Uems tem o objetivo de formalizar termos de cooperação junto à UFGD para o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão universitários.

A exposição faz parte do projeto de extensão Galeria Itinerante e acontece em parceria com a Uems, 3ª Cia de Fronteira-Forte de Coimbra e shopping Avenida Center.

Escolas interessadas em agendar visitação podem entrar em contato com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFGD pelo telefone (67) 3410-2870 ou pelo e-mail [email protected]

