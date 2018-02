Uems/Dourados: Unami está com vagas abertas para novos alunos

As aulas serão às quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, no Bloco D, Unidade de Dourados - Fotos: Uems

A Universidade Aberta da Melhor Idade (Unami), projeto da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Unidade de Dourados, está com vagas abertas para novos alunos. As matrículas devem ser feitas de 7 a 28 de março, somente às quartas-feiras, no Bloco D.

Serão ofertadas aulas de espanhol, teatro, canto (na Casa da Cultura Uems, localizada no centro da cidade), informática, história e geografia. Os alunos da Unami também terão aulas sobre direito e cidadania, sobre saúde e, também sobre educação ambiental.

Para os alunos veteranos, as aulas do primeiro semestre começarão no dia 7 de março. As aulas serão às quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, no Bloco D, Unidade de Dourados.

O Projeto é voltado para pessoas acima de 55 anos e visa promover a qualidade de vida para a população idosa de Dourados. Para participar da Unami, os novos alunos devem apresentar no ato para a matrícula, documentos pessoais – RG ou CPF.