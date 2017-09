UEMS divulga resultado para bolsas de Cultura, Esporte e Lazer

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) divulgou, nesta quarta-feira (6), o Edital com o resultado de propostas enquadradas e não enquadradas para o Programa Institucional de Bolsas de Cultura, Esporte e Lazer (PIBCEL).

Confira aqui o Edital. Os recursos devem ser interpostos no prazo de até dois dias úteis.

O PIBCEL tem o objetivo de estimular professores e técnicos a envolverem os alunos dos cursos de Graduação das unidades da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) em atividades voltadas para as áreas de cultura, esporte e lazer; além de estimular o desenvolvimento de atividades que favoreçam o intercâmbio entre a universidade e a sociedade.

Esta é a primeira edição do Programa. Serão concedidas até dez bolsas, conforme disponibilidade financeira, no valor de R$ 400 no período de 1º de outubro de 2017 a 31 de julho de 2018, sem possibilidade de prorrogação.

