Uems divulga 2ª Chamada do PSI e 4ª do Sisu

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) divulgou, nessa quarta-feira (7.3), o edital de Convocação da 2ª Chamada do Processo Seletivo Interno 2018 e a 4ª Chamada da Lista de Espera do Processo de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos convocados deverão comparecer à Reunião Pública, que será realizada no dia 12 de março, a partir das 13h, nas Unidades Universitárias da Uems, para a realização da matrícula. Confira os editais de Convocação da 2ª chamada e da 4 chamada da Lista de Espera.

Os candidatos deverão comparecer à Reunião Pública com, no mínimo, uma hora de antecedência nas respectivas Unidades Universitárias.

A Diretoria de Registro Acadêmico (DRA) alerta para que os candidatos convocados fiquem atentos às informações e à lista de documentos exigidos para a matrícula. A matrícula poderá ser efetuada pelo candidato ou por terceiro, com procuração simples, exceto candidatos cotistas.

O não comparecimento à reunião resultará na desclassificação do convocado com perda do direito à matrícula no PSI e de permanência na lista de espera gerada pelo Sisu.

Cotistas

Os candidatos cotistas negros deverão passar por uma banca de avaliação que expedirá um documento deferindo ou indeferindo a realização da matrícula. As bancas de avaliação estarão disponíveis no dia da matrícula, das 08h30 às 11h na unidade de Dourados, e das 13h às 17h, nas unidades de Aquidauana, Campo Grande e Paranaíba.

Mais Informações

Os candidatos podem entrar em contato com a Diretoria de Registro Acadêmico pelo telefone (67) 3902-2520 ou pelo site.

Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro