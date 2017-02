UEMS de Mundo Novo participa de livro publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo

A unidade de Mundo Novo da Universidade Estadual de Mato do Grosso do Sul (UEMS) participa na co-autoria do livro do livro que “Fertilidade e Biologia do Solo – Integração e tecnologia para todos”, que acaba de ser publicado pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, com o capítulo “Agricultura familiar e acesso à tecnologias”, escrito pelo professor Leandro Marciano Marra.

O capítulo aborda os desafios que a agricultura familiar brasileira enfrenta no acesso à tecnologias disponíveis e apresenta os resultados de um projeto de política agrícola, no âmbito municipal, implementado em Minas Gerais, cujo objetivo foi diminuir o abismo que ainda existe entre a tecnologia disponível no mercado agrícola e a realidade do que é empregada pela agricultura familiar no campo.

O livro contém capítulos que derivaram de conferências e palestras proferidas por profissionais altamente qualificados, as quais foram apresentadas durante a FertBio 2014, realizada em Araxá, MG, de 15 a 19 de setembro. A FertBio é um evento que visa à integração das áreas de Fertilidade e Biologia do Solo para incremento da produção agrícola e qualidade ambiental.

A publicação registra como se pode integrar as informações originadas das conferências e palestras e, igualmente importante, como a transferência de informações para os produtores e outros usuários do conhecimento em solos pode ser realizada. Um dos objetivos principais da edição e publicação deste livro é promover a integração entre pesquisadores e produtores, disseminando conhecimento e tecnologias que contribuam com a política agrícola nacional.

O livro tem 590 páginas e foi editado pelas professoras Fatima Maria de Souza Moreira (Universidade Federal de Lavras – UFLA) e Maria Catarina Megumi Kasuya (Universidade Federal de Viçosa – UFV) com a participação e colaboração de pesquisadores de mais de 50 Universidades e centros de pesquisa do Brasil.

O livro foi publicado em dois volumes e também em formato e-book. Por enquanto, está à venda, no site da SBCS, por R$30,00 + valor da postagem.

O professor Leandro Marciano Marra destaca a importância da publicação para a divulgação do nome da UEMS e agradece a oportunidade e parceria oferecida pela SBCS, em nome das Professoras Fátima Moreira e Katarina Kasuya. Agradece também aos colegas de trabalho e acadêmicos da Unidade Universitária de Mundo Novo pelo apoio, incentivo e confiança depositados.

