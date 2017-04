Uems de Campo Grande recebe Semana Estadual dos Povos Indígenas

Campo Grande (MS) – Entre os dias 26 e 29 de abril a Subsecretaria de Políticas Públicas para Indígenas realizará a Semana Estadual dos Povos Indígenas, com eventos acontecendo na Unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), unidade Campo Grande, que apoia a realização da Semana.

A abertura acontece às 19h e contará com a participação do governador Reinaldo Azambuja e outras autoridades. Serão apresentadas as ações da Subsecretária de Políticas Públicas para Indígenas, pela subsecretária Silvana Terena, e o secretário de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, fará uma palestra com o tema “O sistema político para os povos indígenas de MS”.

As apresentações culturais serão uma dança executada pelo grupo Kinikinau Cultural e a exibição do curta “A dança do bate-pau”, de Agenor Custódio, que é da aldeia Terena de Aquidauana, formado em cinema pela Ufscar e fez um filme na Aldeia Passarinho, em Miranda.

No dia 27 de abril, será realizado o primeiro Fórum do Povo Kinikinau, também na unidade da Uems em Campo Grande. O evento será das 8h às 16h e deve reunir representantes da etnia Kinikinau de Nioaque, Miranda e Porto Murtinho.

Durante a Semana dos Povos Indígenas na Universidade será realizada uma exposição com o tema “Curumins”, da fotografa Elis Regina. Essa exposição estará disponível no hall de entrada do auditório da Uems.

Nos dias 28 e 29 de abril, os eventos serão realizados em Anastácio, com o Fórum da Mulher Indígena e homenagens a indígenas locais.

Serviço:

Semana dos Povos Indígenas

Local: Uems / Campo Grande, MS 080, em frente ao Conjunto José Abrão

Abertura: 26 (quarta-feira), às 19h

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Leca

