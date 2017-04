UEMS de Campo Grande realiza o primeiro Sarau de Outono

Alunos do segundo ano do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realizam amanhã (20), o primeiro Sarau de Outono. O evento terá apresentações de canto, dança, poemas e performances dos próprios alunos de Artes Cênicas com participações de acadêmicos de Medicina e Geografia.

Para o professor Francisco Carlos Espíndola Gonzalez, coordenador do curso, o objetivo do evento é promover a integração entre os acadêmicos dos diversos cursos da Unidade de Campo Grande e a população em geral. “Estamos abrindo o evento para a comunidade em geral, fazendo convite às escolas com objetivos de integrar a universidade a população de Campo Grande. Pretendemos tornar esse Sarau um contínuo encontro com a arte.”, explica Francisco.

A cenografia do evento está sendo executada pelo artista plástico e cenógrafo Allex Pereira (FAAP), que está em Campo Grande. Ele explica que toda a composição do cenário foi criada com materiais recicláveis, com o tema de Outono. “São peças produzidas por mim, luminárias de vidro, barril de carvalho e até um piano cenográfico”, adianta Allex.

O primeiro Sarau de Outono começa às 16h30 e vai até as 20h, no Teatro de Arena da UEMS Campo Grande, que fica na Rodovia MS 080, em frente ao Conjunto José Abrão. A entrada é gratuita.

Emmanuelly Castro/Comunicação UEMS

