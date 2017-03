UEMS de Amambai promove debates sobre a violência contra as mulheres

Amambai (MS) – A unidade de Amambai da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) promove nesta quarta-feira (8) o evento “Mulheres: Violências, (R)Existências, Transgressões”, que tem por objetivo debater a violência contra as mulheres, em suas múltiplas formas, enquanto questão de direito, justiça e objeto de políticas públicas, focando os direitos constituídos e as lutas para que sejam respeitados e ampliados.

De acordo com a organização, a partir de sessão de vídeo-debate, de roda de conversa e de mesa-redonda pretende-se estabelecer diálogos envolvendo mulheres de variados grupos sociais, a partir das narrativas de suas (r)existências e transgressões, na busca de construir uma vista, na história, a partir de outro ponto: o das mulheres.

Às 14h aconteceu o Cine Debate e panfletagem, na Praça Cel. Valêncio de Brum, em Amambai, sob organização das professoras Marinete A. Z. Rodrigues e Viviane S. Fachin e bolsistas do PIBID/UEMS Subprojeto Interdisciplinar.

No período vespertino também ocorreu a “Roda de Conversa: Mulheres, Violências, Direitos e Transgressões” com a Mestranda do ProfHistória da UEMS, Valéria Cristina Moreira, a Mestranda do PPGDRS da UEMS, Weronica Derene Adamowski, a Escrivã de Polícia Judiciária/ Coord. do SAM (Setor de Atendimento à Mulher), Leda Teresa Andrade da Silva, e a professora Maria de Lourdes Cáceres, da Escola Municipal Mboe’roy Guarani Kaiowá. Além da roda de conversa também houve a distribuição de cartilhas “Lei Maria da Penha – Jejopy Reheguá Maria da Penha”, também na Praça Cel. Valêncio de Brum.

Às 19h30 está prevista a mesa-redonda “(Des) Fazendo Gênero”, no Auditório da UEMS de Amambai, com a professora Sabrina Miranda Aréco, da UEMS, e a professora Célia Maria Foster Silvestre, como debatedora.

