UEMS da Capital sedia congresso de pesquisadores negros do Centro-Oeste

Campo Grande (MS) – O III Congresso de Pesquisadores/as Negros/as do Centro-Oeste (Copene CO) iniciou nesta segunda-feira (4.9) e vai até a próxima quarta-feira (6.9) na UEMS de Campo Grande, com tema “Presença Negra no Centro-Oeste – inserção no mundo do conhecimento e do trabalho”. O evento ocorre concomitantemente com o I Encontro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Política e Planejamento Educacional, História, Formação de Professores e Educação para as Relações Étnico-Raciais, GEPPEHER/UEMS.

A realização dos eventos é resultado da parceria entre os pesquisadores negros da região Centro-Oeste, representados pela Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) e a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD, juntamente com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Política e Planejamento Educacional, História, Formação de Professores e Educação para as Relações Étnico-Raciais, GEPPEHER da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial de Mato Grosso do Sul (FORPEDER/MS) e o Fórum de Entidades do Movimento Negro de MS.

Trata-se de um congresso de caráter científico com ênfase e tradição em temas ligados ao combate ao racismo, promoção de diversidade e inclusão socioeconômica da população negra e minorias. Nesta edição do congresso, em 2017, estará sendo realizado também o I Encontro do Grupo de Estudos GEPPEHER/UEMS, e a Universidade Estaduall está fazendo um grande esforço para mobilizar os profissionais da Educação Básica, professores e estudantes, por meio de parcerias com as secretarias de estado de educação e sindicatos.

Partindo do reconhecimento que o Saber Científico e a Erudição não são premissas exclusivas das universidades e institutos de pesquisa, o III Copene Centro-Oeste 2017 e do I Encontro do GEPPEHER busca o estreitamento do diálogo junto aos movimentos sociais, com os diferentes coletivos negros e com as comunidades mantenedoras dos Saberes Tradicionais, reconhecendo e valorizando seus protagonismos, históricos e pioneirismos, por isso a importância da parceria com o FORPEDER/MS e o Fórum de Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul. Outra novidade deste ano será a inclusão de uma seção com foco na produção acadêmica de pesquisadores negros nas áreas das Ciências Exatas, Ciências da Natureza e Tecnológicas.

A Programação completa do evento está disponível neste link http://copeneco.com.br/node/7.

Rubens Urue – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS)

Foto: Chico Ribeiro

