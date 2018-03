Uems da Capital abre vagas para docentes com salário de mais de R$ 12 mil

O cargo de Professor Adjunto (doutor) tem vencimento no valor de RS 12.663,33 - Foto: Uems

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul abre as inscrições para duas vagas no Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de cargo de Professor de Ensino Superior do grupo Profissional da Educação Superior, do Quadro de Pessoal da Uems para a unidade de Campo Grande. As inscrições deverão ser encaminhadas, exclusivamente, pelos Correios, via Sedex, a partir desta terça-feira (6) até dia 28 de março.

O cargo de Professor Adjunto (doutor) tem vencimento no valor de RS 12.663,33. Para se candidatar à vaga o profissional deverá ter graduação em Pedagogia ou Normal Superior – Doutorado em Educação – ter concluído, pelo menos, duas orientações em programas de pós-graduação stricto sensu recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), mestrado ou doutorado.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 203,52. O concurso constará das provas escrita, didática e de títulos que serão realizadas em Dourados. Mais informações neste link.