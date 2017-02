UEMS conclui sua primeira turma de doutorado

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) realiza nesta semana as primeiras bancas de defesa de doutorado de sua história. Cinco doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais (PGRN) apresentam suas teses, marcando um novo estágio de qualificação acadêmica, viabilizado com recursos do Governo Estadual.

Entre todas as universidades estaduais do Centro Oeste, a UEMS foi a primeira a receber do Governo Federal, por meio da Capes, autorização para ofertar um doutorado próprio. A autorização leva em conta rígidos critérios de produção e titulação dos docentes que integram o Programa.

Para o reitor da UEMS, Fábio Edir dos Santos Costa, este é um momento único na história da Universidade. “Quando assumimos a gestão em 2011, uma das nossas principais metas era a verticalização. Investimos nisso todo o esforço que podíamos e graças, principalmente, à competência dos professores e técnicos envolvidos nesse processo vimos o número de pós-graduações strictu senso aumentar radicalmente e agora temos a honra de assinar os primeiros diplomas de doutorado”, ressalta o reitor.

De acordo com o coordenador do PGRN, Yzel Rondon Súarez, este é o resultado de um trabalho planejado do Programa que iniciou em 2010, com o mestrado, e já titulou cerca de 100 mestres. “Nós planejamos a entrada dos doutorandos, a partir de 2013, de acordo com a experiência que o corpo docente foi adquirindo em relação a orientação. Fomos progressivamente aumentando as vagas do doutorado, com isto todos os alunos estão defendendo no prazo e, como quatro deles fizeram parte do trabalho fora do país (Bélgica, Estados Unidos e Costa Rica), temos uma boa produção científica”.

O professor destaca também sobre a importância da Iniciação Científica, “porque dos cinco doutorandos, três iniciaram as pesquisas na graduação em Física aqui na UEMS, prosseguiram no mestrado e agora estão finalizando o doutorado. A pós-graduação tem um papel importante tanto na formação de recursos humanos, como na formação de pesquisadores. Nós temos vários egressos que já são docentes e outros tem uma carreira promissora na área”.

Segundo a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Luciana Ferreira da Silva, a defesa destes primeiros doutorandos concretiza a formação de pós-graduação na Universidade. “Este é um momento marcante para a UEMS, pois após sete anos da criação da pós-graduação na UEMS já temos a formação dos primeiros doutores. Estes trabalhos contribuem para o MS, pois são na área de Recursos Naturais e com certeza estão relacionadas com a região, porque acredito que a missão da Instituição com a Pós-graduação, é gerar conhecimento para a sociedade”, ressaltou a Pró-reitora.

Para o vice-reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, com as defesas de doutorado a Universidade se consolida ainda mais como uma instituição que atende a sociedade de Mato Grosso do Sul. “Todos os trabalhos sejam de mestrado ou de doutorado estão voltados para as pesquisas de acordo com a demanda local, regional e nacional. Com estas defesas, a Universidade tende a ter uma visibilidade ainda maior, principalmente no âmbito internacional“, diz o vice-reitor e completa: “Enquanto gestão, nós parabenizamos não só aqueles pós-graduando que irão defender, mas todos os nossos servidores que estão envolvidos na pós-graduação, pensando sempre em uma Universidade pública, gratuita e de qualidade que possa atender a nossa sociedade sul-mato-grossense”.

Defesas de doutorado:

23/02/2017 – Sala da Pós-Graduação – Bloco B (Térreo) – 08h

Discente: Alex Cesar Pereira Rocha

Tese: “Interferômetria de Baixa Coerência Óptica Aplicada na Caracterização Ópticas De Materiais”

Orientador: Prof. Dr. Luis Humberto da Cunha Andrade

23/02/2017 – Auditório do Bloco G – 14h

Discente: Irzo Isaac Rosa Portilho

Tese: “Soil Quality Indicators In Tropical Agricultural Production Systems”

Orientador: Prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho

23/02/2017 – Sala da Pós-Graduação – Bloco B (Térreo) – 14h

Discente: Shaline Séfara Lopes Fernandes

Tese: “Sistemas Agroflorestais como Mantenedores da Biodiversidade: Percepção dos Serviços Socioambientais por Agricultores no Brasil e Costa Rica”

Orientador: Prof. Dr. Etenaldo Felipe Santiago

24/02/2017 – Auditório do Bloco G – 08h

Discente: Francylaine Silva de Almeida

Tese: “Técnicas Espectroscópicas Aplicada a Cerveja: Estudo do Processo de Brassagem do Malte Tipo Pilsen e Caracterização do Efeito Gushing Primário”

Orientador: Prof. Dr. Luís Humberto da Cunha Andrade

24/02/2017 – Auditório do Bloco G – 14h

Discente: Maryleide Ventura da Silva

Tese: “Uso da Espectroscopia de Lente Térmica na Região do Infravermelho Próximo-Próximo para Identificação de Overtones e Bandas de Combinação em Soluções”

Orientador: Prof. Dr. Sandro Marcio Lima

Confira aqui o cronograma de defesas de mestrado e doutorado do PGRN.

Foto: Alex Rocha – primeiro doutorando a defender sua tese.

Texto: Eduarda Rosa/ Comunicação UEMS

Veja Também

Comentários