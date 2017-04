Uems comemora os 192 anos do sistema de leitura para cegos – Braile

Campo Grande (MS) – O grupo de trabalho de Educação Especial do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul realiza nesta quarta-feira (12), na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), um evento comemorativo aos 192 anos do Braile. O evento tem a palestra do professor Mestre José Aparecido da Costa, do Laboratório de Pesquisa em Acessibilidade da Uems – unidade Campo Grande.

Será disponibilizado ao público um atendimento especial com acompanhamento de deficientes visuais e audiodescrição. No local, também serão expostos materiais didáticos e equipamentos de acessibilidade para cegos.

O evento acontece às 19h, no auditório da Unidade da Uems na Capital. O prédio está localizado na avenida Dom Antônio Barbosa (MS-080), 4155, em frente ao Conjunto José Abrão, saída para Rochedo.

Braile

O Braille é um código tátil, em alto relevo, criado pelo francês Louis Braille. O método promove o processo de leitura e escrita das pessoas cegas ou com baixa visão. Sua escrita é baseada na combinação de seis pontos, dispostos em duas colunas de três pontos, que permite a formação de 63 caracteres diferentes. Os símbolos formados representam as letras do alfabeto, números, simbologia aritmética, fonética e musicografia.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Divulgação

