UEMS/CG realiza ações de sustentabilidade na Semana Lixo Zero

Campo Grande (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande, realizará uma série de ações, concentradas entre os dias 21 e 24 de outubro, com o intuito de mobilizar o maior número de pessoas para uma mudança de comportamento voltada para a sustentabilidade. As ações fazem parte da semana Lixo Zero, evento promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil em parceria com o Município, instituições públicas e privadas.

Entre as ações que acontecerão na UEMS de Campo Grande, estão previstas palestras, rodas de conversas, exposições, festivais e outras com informações sobre gestão de resíduos sólidos, criação de composteira, ICMS ecológico, valor do lixo e muito mais. A Universidade ainda terá um ponto de coleta de resíduos eletrônicos, alumínio, metais, papel, medicamentos e outros. Esse local estará recebendo lixo entre os dias 21 e 24 de outubro, das 08h às 20h, no Bloco F, da UEMS/CG.

“Nosso objetivo é trazer educação ambiental para a instituição, mas não voltada somente para as disciplinas que trabalham com essa temática, mas também para nossos colaboradores, terceirizados, alunos, nossa comunidade em geral. O maior intuito dessa semana Lixo Zero é gerar multiplicadores, pessoas que vão levar a consciência da sustentabilidade para suas casas”, explica o coordenador do evento na UEMS, professor Edwaldo Henrique Bazana.

Ao final da semana, serão criados indicadores que corresponderão a quantidade de resíduos que a Universidade conseguiu diminuir. Os indicadores serão usados para a criação de um modelo de sustentabilidade para a Universidade. “Teremos uma reeducação, uma reformulação dos processos cotidianos da Universidade, que serão voltados para a sustentabilidade”, afirmou Edwaldo Henrique Bazana.

O evento conta também com o apoio da Câmara Municipal, UFMS, UCDB, Anhanguera, Estácio, Sebrae, Living lab, Blink, Solurb, Águas Guariroba, Supermercados Comper, Nature Eco, Ecolinhas, Dubem, Espaço Plantare, Simplê, Recanto das Ervas, Jardim Capim Dourado, Saberarte Espaço de Brincar, Ecoplantar, Comer e Beber MS, Angi Chocolates, Plogging Pantanal, Respire Fundo 3x, Real H e Lav Star.

Assessoria de Comunicação Social UEMS