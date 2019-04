UEMS CG discute hoje desafios e conquistas dos indígenas na Universidade

Evento será realizado no Auditório da UEMS nesta quarta-feira às 19h

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (16.4), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Campo Grande, realiza um evento que discutirá os desafios e conquistas dos povos indígenas na Universidade. Com o tema “Povos Originários na UEMS: Desafios e Conquistas”, o evento contará com apresentação cultural, venda de artesanato indígena, apresentação de filme e muita discussão em uma mesa redonda.

O evento é organizado pela Rede Saberes da UEMS e terá a participação do coordenador Rogério Ferreira da Silva, a professora Sônia Filiu Albuquerque de Lima e outros debatedores. “Temos neste ano o maior número de acadêmicos indígenas na unidade da UEMS de Campo Grande (67 acadêmicos), contudo ainda temos alguns desafios quanto a essa inserção: vencer preconceitos, melhorar a integração e fortalecer a identidade indígena na universidade, diminuindo a evasão e permitindo a troca de saberes”, explica a professor Sônia Filiu.

O evento será no Auditório da UEMS, em Campo Grande, Av. Dom Antonio Barbosa (MS-080), 4.155, em frente ao Conjunto José Abrão, com certificado de participação de 4 horas.

Emmanuelly Castro – Assessoria de Comunicação Social UEMS