Uems/CG aproxima pesquisas de linguagem em saúde da Universidade de Harvard

Campo Grande (MS) – A mais conhecida Universidade Norte Americana, Havard e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) iniciaram os contatos para compartilhamento de pesquisas ligadas à Linguagem em Saúde.

No fim de fevereiro, o professor doutor Ruberval Franco Maciel, assessor de Relações Institucionais e Mobilidade Acadêmica da Uems, apresentou as pesquisas ligadas ao tema, realizadas no curso de Medicina, para a professora Rima Rudd, do Public Health da University of Harvard, em Boston, nos Estados Unidos.

A apresentação com o nome Critical Health Literacy, Interfaces or Language, Education and Health (Letramento Crítico em Saúde, Interfaces ou Linguagens, Educação e Saúde), apresentou pesquisas de iniciação científica e extensão desenvolvidas por alunos do curso de Medicina, voltadas para linguagens em saúde, em contextos hospitalares.

Ruberval Maciel, que desenvolve pesquisas em Multiletramentos e Letramentos Críticos debateu com a professora Rima, as aproximações entre as teorias brasileiras e as pesquisas desenvolvidas sob essa temática em Harvard. “Na conversa que tivemos, Rima achou muito interessante as pesquisas realizadas aqui na Uems. Nós expandimos o conceito de letramento e multiletrametos críticos e isso tem um diálogo muito grande com as pesquisas que são realizadas em Havard”, explicou.

Como resultado da apresentação e reunião, estão previstas a continuidade das interações entre os dois pesquisadores por vídeoconferência e publicação de um paper usando os dados coletados no Brasil com interfaces no trabalho de Harvard. A pesquisadora de Havard, Rima Rudd aceitou o convite de vir à Uems, assim que houver uma oportunidade. “Temos como objetivo fazer uma apresentação das nossas pesquisas, levando os alunos do curso de Medicina, que participam de iniciação científica aqui na Uems”, finalizou Ruberval.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Divulgação